У Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку

У Києві з маршруткою No415 сталася неприємна історія. Справа в тому, що на ходу у неї відвалилася задня піввісь. Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скло.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався на Харківському шосе. На щастя ніхто не постраждав.

"Водій просто почухав макітру, неохоче роздав назад гроші пасажирам (не всім, а лише тим, хто цього зажадав), а тепер чекає на техдопомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирка рейсового автобуса сполученням Херсон - Залізний По