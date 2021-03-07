У Києві в дворі житлового будинку знайшли тіло жінки, при якій було поліцейське посвідчення

Загиблою виявилася 37-річна інспекторка Департаменту кіберполіції Святослава Петрова. Експерти виявили на тілі померлої численні колото- різані поранення та інші травми.

Наразі у вбивстві підозрюють 37-річну подругу загиблої. Жінки були однолітками і товаришували. Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою.

Наразі підозрювану затримали. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.