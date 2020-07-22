У Києві виявили підозрілу валізу, станція метро "Вокзальна" закрита

У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще один підозрілий чемодан. Правоохоронці проводять масову евакуацію людей

Про це йдеться в повідомленні "Київ Оперативний" в Facebook, передає "ДС".

У метрополітені повідомили, що станція вокзальна закрита через повідомлення про замінування.

"Станція вокзальна закрита з технічних причин на вхід у зв'язку з замінуванням. Поїзди їдуть без зупинки", - повідомляється в метрополітені.

Зараз на місці перебувають правоохоронці.

Поблизу із станцією метро "Вокзальна" знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться евакуація.Gepostet von Киев Оперативный am

21 липня, в Києві рятувальники перевіряли повідомлення про замінування біля станції метро "Мінська", торгового центру "Ocean Plaza" і в будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.