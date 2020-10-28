У Києві водій маршрутки в'їхав у зупинку: є загиблий та постраждалі

У Києві на Видубичах водій маршрутки в'їхав в зупинку громадського транспорту, є загиблий і двоє постраждалих.

Про це повідомляє "УНН".

Зазначається, що окрім того, що він влетів у зипинку, також зніс торгівельні палатки, які були розміщені поруч.

На місці події вже працюють правоохоронці та швидка.

За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Унаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963, 1979 р.н. отримали травми та були госпіталізовані.За фактом смертельної ДТП на Видубичах прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження.

"Вирішується питання щодо затримання водія автобусу у порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУГУ НП у м. Києві", - повідомляють у відомстві.