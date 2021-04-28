У Києві за добу - 1070 випадків коронавірусу: в яких районах найбільше

У Києві за минулу добу, 27 квітня, зафіксували 1070 випадків коронавірусної хвороби.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Минулої доби в місті виявили 1070 інфікованих. Померли 40 людей - 23 жінки та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4537 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 193 690", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли, 633 жінки від 18 до 91 року і 17 дівчаток від 11 місяців до 17 років, 406 чоловіків від 18 до 85 років і 14 хлопчиків від 2 до 17 років. Також захворіли 23 медики.

Кличко повідомив, що минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 144 хворих на коронавірус, ще госпіталізували 157 пацієнтів з підозрою на COVID- 19 та пневмоніями. Загалом в лікарні за добу потрапила 301 людина.

Минулої доби одужали 1174 киянина. Усього коронавірус подолали 122 047 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому - 201, Шевченківському - 143 та в Солом`янському - 139 районах", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 27 квітня, зареєстрували 9 590 випадків зараження коронавірусом. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 047 838 осіб.