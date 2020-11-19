У Конотопі згорів автомобіль новообраної депутатки.

Увечері 18 листопада в місті Конотоп Сумської області згорів автомобіль депутатки місцевої міськради. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як з'ясували поліцейські, жінка припаркувала авто біля свого будинку, зайшла у квартиру, а вже за кілька хвилин її сусід повідомив про те, що її машина горить. Очевидці події кажуть, що в момент загоряння біля автомобіля сторонніх осіб не було.

Зараз поліцейські встановлюють причини й обставини загоряння авто, вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Лідер всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок у своєму Facebook уточнив, що йдеться про депутатку від його партії Людмилу Ігнатенко. Він вважає, що на жінку скоїли замах.

"Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія... Напад на Людмилу Ігнатенко всеукраїнське об'єднання "Свобода" розцінює не інакше, як політичну розправу і спробу залякування перед майбутніми перевиборами голови міста", - написав він.