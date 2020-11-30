У Кремлі застрелився співробітник особистої охорони Путіна

У Москві співробітник охорони вкоротив собі віку на території Кремля під час виконання обов'язків. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що працівник 5 відділу ФСО Росії Михайло Захаров застрелився прямо під час служби. Його підрозділ відповідає за особисту охорону президента Росії.

За словами колег загиблого Захарова, причиною його загибелі могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні переробки.

Інформацію про самогубство в Кремлі підтвердили і джерела в правоохоронних органах, повідомляє ТАСС.

"Співробітник наклав на себе руки під час служби. За даним фактом проводиться перевірка", - сказав співрозмовник агентства.



Тим часом джерело спростувало інформацію про те, що загиблий служив в підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ

Дружині загиблого не повідомили про причини смерті Захарова, більш того, їй навіть не розповіли про те, що він наклав на себе руки. З жінкою зв'язалося керівництво Михайла і розповіло лише про його смерть, не вдаючись у подробиці події.