У Кривому Розі на вулиці виявили понад 1 кг ртуті - ДСНС

У Кривому Розі на вулиці Соборності на вулиці виявили понад 1 кг ртуті, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"5 жовтня о 10:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від перехожого громадянина про те, що на вулиці Соборності Металургійного району міста Кривий Ріг виявлено ртуть", - йдеться в повідомленні.

Після обстеження ділянки рятувальники виявили загалом 1100 грамів ртуті на ділянці близько 1 кв. м.

"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємність та проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.

До робіт залучено п'ять чоловік особового складу та дві одиниці пожежно- рятувальної техніки головного управління.