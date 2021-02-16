У ліцеї під Києвом дві учениці отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла

В академічному ліцеї "Гармонія" в Боярці (Київська область) 1 школярка померла і ще 1 госпіталізована через отруєння невідомою речовиною.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія", який підпорядковується Боярської територіальній громаді Фастівського району, сьогодні, 16 лютого, сталася трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу прийняли невідомі речовини, внаслідок чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. А друга школярка перебуває в лікарні в стані середньо стабільному", - сказано в ньому.

У зв'язку з цим голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

"Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія сколихнула Київську область. Дав всім профільним службам доручення якнайшвидше з'ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція", - зазначив він.