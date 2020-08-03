У Львові "мінер" повідомив про вибухівку в трьох судах

У Львові невідомий повідомив про мінування Галицького та Сихівського районних судів, а також Львівського окружного адміністративного суду

Про це йдеться в повідомленні ГУ Національної поліції у Львівській області, передає "ДС".

"Сьогодні, 3 серпня, о 14.20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд ... З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули поліцейські, фахівці-вибухотехніки, кінологи, патрульні та спеціалісти інших служб. Правоохоронці обстежують будівлю і прилеглу територію.