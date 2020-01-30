У Львові підпалили автомобіль журналістки Радіо Свобода

Опівночі, 30 січня, у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Ніхто не постраждав.

За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

Поруч із підпаленим автомобілем були інші машини, але вогонь на них не перекинувся. Пожежники його погасили. Автомобіль знищений.

Журналіст звернулася із заявою до поліції. Зараз тривають слідчі дії, і поліція вивчає різні версії підпалу. Галина Терещук відкидає побутові версії, що могли б стати підставою для злочину.