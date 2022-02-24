У Львові розповіли про наслідки атаки Росії на регіон

24 февраля 2022, 11:55
 ЧП

Брифінг провів Максим Козицький.

У Львові розповіли про наслідки атаки російських військ на Львівщину.

У Львові голова ЛОДА Максим Козицький заявив, що внаслідок атаки на три військові бази на Львівщині ніхто не постраждав. 

Вранці 24 лютого розійські окупаційні війська атакували військові об'єкти у трьох населених пунктах Львівської області:

  • Кам'янці-Бузькій;
  • Новому Калинові;
  • Бродах.

Аеропорт Львова надійно охороняється, щоб там не могли приземлитися російські літаки. У міській раді закликають не панікувати та не створювати штучного дефіциту у магазинах, не створювати заторів біля заправок, щоб не перешкоджати роботі спецслужб.

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