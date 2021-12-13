У Львові у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі

У Львові у житловому будинку на вул. Замарстинівська сьогодні стався вибух газу. Почалася пожежа. Троє людей дістали опіки.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"13 грудня о 17:35 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Львів на вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим спалахом", - йдеться у повідомленні.

Вибухом було зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев'яне перекриття у квартирі між 2 та 3 поверхами.

Співробітники ДСНС врятували трьох мешканців. Трьох людей із опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.

О 17:55 пожежу було локалізовано, о 18:22 - ліквідовано. Пожежу гасили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.