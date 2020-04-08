У Львові вбили лідера рок-гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка

У ніч на середу, 8 квітня, у Львові помер лідер рок-гурту "Лесик Band" Олександр Дацюк.

Олександр Дацюк, більш відомий як Лесик, отримав два проникаючих поранення в серце близько 21:00 7 квітня.

Як повідомляє львівське видання Varta, його поранив невідомий чоловік на зупинці громадського транспорту. Ним виявився 67-річний бездомний, його було встановлено за прикметами і затримано поліцією, пише НВ.

Олександр Дацюк був відправлений до лікарні, де йому зробили термінову операцію, але врятувати 56-річного музиканта не вдалося. Він помер в реанімації.

Український рок-гурт "Лесик Band" був заснований Олександром Дацюком у 1990 році. Гурт виділявся тим, що виконували іронічні пісні суржиком, грали рок- н-рол, блюз, стьоб-рок, регі.

Сам Лесик є одним із засновників легендарного Львівського рок-клубу. Свого часу він активно співпрацював з такими відомими музикантами Львова і Галичини, як Олександр Гамбург і Сергій Кузьмінський (Брати Гадюкіні), Микола Єфремов (Сталкер, Перше Причастя), Юрій Перетятко, Євген Тарнавський, Ярослав Бідник.

Всього група видала сім студійних альбомів, останній з яких Дев'ять Бабиних приколів вийшов у 2002 році.