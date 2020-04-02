У міському перинатальному центрі Івано-Франківська померла жінка з підозрою на COVID-19. Про це на брифінгу повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Марія Бойко, передають місцеві ЗМІ.

За її словами, у померлої була двостороння пневмонія.

"Сьогодні проводився розтин. В результаті розтину є підозра на двосторонню пневмонію. Тому сьогодні ми розглядаємо питання, що у цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію", - зазначила лікар.

За її словами, матеріали для аналізів на коронавірус померлої відправили до столичного Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що жінка народила недоношену дитину. За словами лікарів, вік малюка - 35-36 тижнів, стан дитини - середньої тяжкості.

Як раніше повідомляв НАШ, у МОЗ затвердили єдиний протокол лікування хворих на коронавірус.сообщает Медіаплатформа "НАШ".