У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку

10 декабря 2020, 19:55
 ЧП Источник: ICTV Факти

У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку. 30-річний громадянин зайшов у приміщення з ножем і коробкою, зачинив у кімнаті трьох співробітниць та погрожував зірвати вибуховий пристрій.

Крім того, він вимагав виконати його умови - викликати журналістів і поліцію. Правоохоронці прибули на місце події протягом п'яти хвилин.

Після тривалих переговорів чоловіка затримали та вилучили у нього підозрілу коробку. Виявилося, що всередині вибухової речовини не було. Під час інциденту не постраждала жодна людина.

За таку поведінку чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

затримання чоловіка у відділенні банку

 

Источник: ICTV Факти
 
 
 