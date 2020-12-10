У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку. 30-річний громадянин зайшов у приміщення з ножем і коробкою, зачинив у кімнаті трьох співробітниць та погрожував зірвати вибуховий пристрій.

Крім того, він вимагав виконати його умови - викликати журналістів і поліцію. Правоохоронці прибули на місце події протягом п'яти хвилин.

Після тривалих переговорів чоловіка затримали та вилучили у нього підозрілу коробку. Виявилося, що всередині вибухової речовини не було. Під час інциденту не постраждала жодна людина.

За таку поведінку чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.