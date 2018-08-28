У Мексиці жорстоко вбили українку Ярославу Ненастіну. Що про це відомо

Ярославі Ненастіній було 37 років, у неї залишилося двоє дітей

У Мексиці 11 серпня зникла 37-річна українка Ярослава Ненастіна. Вона жила у цій країні вже більше 20 років. 22 серпня були знайдені фрагменти розчленованого тіла, найімовірніше, Ненастіної. Місцеві ЗМІ називають інцидент фемініцідом - вбивством через приналежність до жіночої статі. Головний підозрюваний - чоловік, з яким Ненастіна познайомилася в день зникнення.

НВ розповідає все, що відомо про вбивство українки та підозрюваного в ньому. Зникла після нового знайомства

Українка Ярослава Ненастіна, яка народилася в Києві, прожила в Мексиці 21 рік, у неї було мексиканське громадянство. У жінки залишилося двоє дітей - 13-річна Сусанна і 10-річний Карлос. ТСН із посиланням на знайому Ненастіної повідомляла, що її чоловік помер від раку багато років тому.

Поліція з'ясувала, що 11 серпня Ненастіна перебувала в будинку у Сан-Педро- Чолула зі своїм партнером. Рано вранці вона вийшла в магазин і не повернулась, повідомляло мексиканське видання El Debate. Через кілька годин її партнер поспілкувався з нею. Вона розповіла, що зараз з новим знайомим на ім'я Альфонсо та надіслала його фото і координати свого місця перебування в муніципалітеті Уехоцинго.

Коли Ярослава Ненастіна не повернулася, її партнер повідомив поліції про її зникнення.

Поліції вдалося підтвердити, що з дому вона пішла в магазин Oxxo у Чолулі. Імовірно, після цього вона перебувала в будинку нового знайомого Альфонсо Н. (деякі ЗМІ пишуть його ім'я як Альфонсо М. або Альфонсо Гарсія М.) в районі Ла-Джой в Уехоцинго. Виявлення тіла

Як повідомляло видання e-consulata.com, рано вранці 22 серпня був виявлений людський череп і фрагменти скелета, в районі Уехоцинго. Останки були пошкоджені собаками. До ночі знайшли інші фрагменти тіла без голови, яке було розрізане на чотири частини.

Імовірно, це тіло Ненастіної, про що свідчать татуювання і знайдені залишки одягу. Однак тіло зареєстрували як таке, належить невідомій особі, оскільки для остаточного підтвердження особи необхідно провести аналіз ДНК.

Багато мексиканських ЗМІ пишуть про вбивство Ненастіної як про фемініцид - вбивство через приналежність до жіночої статі. Головний підозрюваний

Головним підозрюваним у справі про зникнення Ярослави Ненастіної є чоловік, з яким вона познайомилася в день, коли зникла, - 33-річний Альфонсо Н. До остаточної ідентифікації останків йому не пред'являють підозр у вбивстві, тому що для цього не вистачає формальних підстав.

Однак ЗМІ пишуть, що, найімовірніше, він вбивця. Місцеве видання El Sol de Puebla припускає, що, імовірно, він познайомився з Ненастіною в магазині Oxxo, після чого вони вирушили до нього додому, де він і вбив жінку, потім розчленував і позбувся тіла, залишивши останки на розташованих неподалік сільськогосподарських угіддях.

Видання Pagina Negra повідомило, що підозрюваного відправили під попередній арешт до в'язниці Сан-Мігель, але існує ймовірність, що його відпустять. Незадовго до затримання у справі про зникнення і передбачуване вбивство українки Альфонсо Н. уже затримували за підозрою в корупції. Однак його відпустили під заставу у 5 тисяч песо із зобов'язанням щотижня з'являтися до поліції.

За даними ЗМІ, підозрюваний має зв'язки з політикою, зокрема, з партією соціальної інтеграції (Pacto Social de Integración).

Знайома загиблої жінки повідомила ТСН, що її батьки зараз збирають гроші на адвоката, а діти перебувають із батьками свого батька, оскільки батьки Ярослави Ненастіної постійно в судах або розшукують можливих свідків у справі.