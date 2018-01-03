У Миколаєві десятки людей захворіли на гепатит А

У Миколаєві станом на 3 січня зафіксовано 37 випадків захворювання гепатитом А, включаючи шістьох дітей, повідомив заступник головного санітарного лікаря Миколаївської області Олександр Игнатенков.

Про це повідомляє Новости N, перший випадок захворювання стався 27 листопада 2017 року. Потім кількість хворих збільшувалася поступово. А починаючи з 28 грудня випадки захворювання стали масовими.

За попередніми даними, причиною спалаху гепатиту А є вживання води з пунктів доочищення води або водопроводу. Зразки води вже відібрані для лабораторного аналізу. Результати дослідження очікуються після 6 січня.

Гепатит А (також Хвороба Боткіна) - гостре інфекційне захворювання печінки, яке викликає вірус гепатиту А. Вірус добре передається через заражену їжу і воду, щорічно інфікуються вірусом близько десяти мільйонів осіб.

Інкубаційний період - від двох до шести тижнів, в середньому - 28 днів.

Нагадаємо, в листопаді в Запорізькій області зафіксовано 70 випадків захворювання на кір.