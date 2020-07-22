У МВС розповіли, навіщо використовували БТР та спецназ після затримання луцького терориста

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, навіщо силовики підігнали БТР до захопленого луцьким терористом автобусу.

Про це Геращенко заявив в інтерв'ю в програмі "Сніданок з 1+1".

Після того, як терориста затримали і відвели в сторону, до автобусу з людьми під'їхав БТР, на якому сиділи силовики в амуніції і зі зброєю. В цей час біля автобуса кинули ще й світлошумову гранату.

За словами Антона Геращенко, такі дії силовиків були необхідні для придушення волі зловмисника.

"Методика проведення спецоперації має свої особливості, зокрема не було відомо, чи збиралася ця людина підірвати гранату або вчинить будь-які інші дії. Тому що під одягом у нього може бути якась інша зброя, яку не видно диванним експертам на відстані. Тому було прийнято рішення психологічно натиснути на терориста, в тому числі були зроблені постріли, шумові ефекти. Це все для того, щоб придушити його волю, щоб він точно не зробив нічого поганого", - сказав Антон Геращенко.

Варто зазначити, що силовики досить повільно зістрибували з БТР, потім підійшли до автобуса і почали виводити людей. В цей же момент під'їхав ще й чорний мікроавтобус з силовиками.

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