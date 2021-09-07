У Польщі українці потрапили у ДТП - семеро людей у лікарні

Семеро українців постраждали в аварії в Польщі 7 вересня. Про це повідомляє посольство України в Польщі у Twitter.

ДТП сталася поблизу Любліна. У мікроавтобусі, який потрапив у ДТП, з України в Польщу подорожувало восьмеро людей.

Усіх постраждалих оперативно доправили в чотири госпіталі Любліна, вони у стані середньої тяжкості.

Для надання консульської допомоги потерпілим у лікарні перебуває консул. Дипломати встановлюють контакти з родичами постраждалих.

Як пише місцеве видання Lublin112, ДТП сталася в ніч із 6-го на 7 вересня. На кільцевій дорозі Любліна зіткнулися вантажівка й мікроавтобус Mercedes з українцями, який прямував до Варшави.

За даними журналістів, водій вантажівки втік із місця аварії. Зараз його розшукує поліція.

Генконсул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі "Україна 24" повідомив, що водій мікроавтобуса міг заснути за кермом. "Він, напевно, заснув - скоріше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою ззаду", - сказав Павлюк. Він зазначив, що водій був тверезим.

За словами консула, двоє українців дістали тяжкі травми. Одному з них знадобилася операція на хребті.