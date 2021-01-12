У Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина, є поранений

У Полтаві посеред вулиці під час конфлікту між чоловіками сталася стрілянина, один із них отримав вогнепальне поранення і госпіталізований. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Полтавській області.

"Сьогодні, близько 12-ї, перехожі повідомили до поліції про стрілянину на вулиці Нижньомлинській у Полтаві. Під час конфлікту між чоловіками один із них отримав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що постраждалого, 1984 року народження, ушпиталили до медичного закладу. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Наразі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб.