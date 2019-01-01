У Росії через вибух зруйнувався будинок, є загиблі

Кількість жертв вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську зросла до чотирьох осіб, ще четверо госпіталізовані, доля 68-ми залишається невідомою.

Про це пише УП, з посиланням на ТАСС.

За словами самого губернатора Челябінської області Бориса Дубровського, під час вибуху газу в будинку перебувало 120 осіб, хоча, як відомо, в ньому прописані 1,1 тисяч мешканців.

Він повідомив також, що 16 людей евакуйовані і 28 вийшли на зв'язок. За його словами, під завалами можуть бути близько 50 осіб, при цьому в місті зараз 20 градусів морозу.

У прес-службі губернатора регіону повідомили, що вибух призвів до обвалення під'їзду з 1 до 10 поверхів, під завалами можуть бути люди.

Рятувальники евакуюють мешканців сусідніх під'їздів постраждалого будинку.

"У Магнітогорську на проспекті Карла Маркса в газифікованому 10-поверховому панельному 12-під'їздному житловому будинку 1973 року побудови сталося обвалення перекриттів з третього по 10-й поверхи над аркою між шостим і сьомим під'їздами, пошкоджено 48 квартир, у яких проживали до 110 осіб", - повідомили в МНС.