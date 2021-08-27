У Росії розбився бомбардувальник Су-24

У Росії, під Перм'ю, розбився бомбардувальник Су-24. Обидва льотчики катапультувалися, повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

Там сказали, що літак впав при перельоті на ремонт.

За словами російських військових, літак був без боєкомплекту. Він впав в лісистій місцевості в 95 км на захід від Пермі. За попередніми даними, в результаті катастрофи на землі руйнувань немає.

Джерело агентства раніше назвало відмову техніки імовірною причиною аварії.

За інформацією співрозмовника журналістів, екіпаж знайдено, льотчиків госпіталізували.

17 серпня в Підмосков'ї розбився військовий літак Іл-112В, загинули всі члени екіпажу.

18 серпня о Астраханській області зазнав катастрофи винищувач МіГ-29, льотчик загинув.