У Сумах на очах дружини застрелили активіста "Правого сектору"

У Сумах 27 жовтня увечері вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну. Про це інформують на сторінці руху у Facebook.

"Убивця чекав на Олександра біля під'їзду його власного будинку. Здійснив більше 10 пострілів. Напад на чоловіка було скоєно у присутності дружини", - ідеться в повідомленні.

В організації заявили, що причиною вбивства стала націоналістична діяльність Іваніни, а "вбивць слід шукати поміж любителів "русского мира".

Про те, як стався напад, розповів Суспільному керівник обласного осередку організації Сергій Супрун.

"Близько 21.00 Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз із машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", - сказав Супрун.

Представник Нацполіції Сумської області Володимир Крупецьких розказав Суспільному, що повідомлення про вбивство надійшло до поліції о 21.10. Іваніні було 29 років.

Загибель активіста прокоментував у Facebook голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" - Олександра Іваніну. Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї... Це жахливо і неприпустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!" - написав чиновник.

У день вбивства Іваніна виступав на сесії міської ради - підтримував скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках. Відео виступу опубліковано в його Facebook.

Місцеве видання Sumy Today зазначає, що раніше активіст виступав також проти депутата Сумської міськради від ОПЗЖ Віталія Жиленка, проти голови громадської організації "Союз ветеранів АТО" Володимира Лаврика і мав довгостроковий конфлікт із братами Сергієм та Петром Василенками, одного з яких називав "кримінальним авторитетом і положенцем (злодієм у законі) Бурині". 11 липня Іваніна заявляв, що ці люди замовили його вбивство.

У грудні 2020 року Сергій Василенко стріляв у Іваніну в центрі Сум, писав портал From-ua.

Іваніна на виборах 2020 року балотувалася до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.