У сутичках на Банковій 14 серпня постраждали восьмеро правоохоронців та двоє журналістів. Зокрема - оператора ТСН збили з ніг ударом по голові.

Як йдеться у сюжеті ТСН, "Національний корпус" прийшов до Офісу президента, аби заступитися за бійців "Азову", яких нещодавно затримали за підозрою у розбої. Поліцейські хотіли перевірити, чи не мають мітингувальники заборонених предметів. І політична акція переросла у масштабну бійку. В хід пішли димові шашки та світлошумові гранати.

Зазначаєтья, що дісталося і журналістам, які працювали між кордонами силовиків та мітингувальників. Оператор ТСН Антон Філіп просто під час знімань отримав удар у голову і впав на землю. Правоохоронці витягували його через спеціальний коридор.

Активісти кидалися у копів фаєрами, педардами та димовими гранатами, застосовували газові балончики. Силовики у відповідь застосували газ, всю Банкову затягнуло димом. У цей самий час за спинами правоохоронців стояли прибічники "Нацкорпусу", які таки пройшли перевірку і опинилися біля Офісу президента. Поки їхні однодумці билися, вони співали.

Сутичка тривала 20 хвилин. Зрештою силовики та мітингувальники почали розходитися по різні боки. Правоохоронці у мегафон знову заявили - протестувальники таки можуть пройти до Офісу і провести свою акцію.

Раніше повідомлялося, за фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту "Букв" Олександру Кужельному під час акції біля офісу президента на вулиці Банковій у Києві відкрито кримінальне провадження.

"Букви" опублікували і відео нападу, яке зняли самі нападники. На ньому можна бачити, що Кужельного оточила група молодих людей, вони ображають його і вимагають видалити фото. Поки журналіст намагається щось пояснити, один з учасників без причин починає його бити. До побиття підключаються ще кілька людей, журналіста валять на землю і б'ють ногами.