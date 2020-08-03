У центрі Києва невідомий погорожує вибухом в банку всередині бізнес-центру "Леонардо"

У Києві о 12:00 3 серпня до правоохоронців звернулася представниця АТ "Універсал Банк", яка повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба. Він попросив викликати поліцію.

Мова йде про відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" (вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А), повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім"", - додав він.

Геращенко також зазначив, що представники поліції почали перемовини з терористом і пропонують йому здатися.

"Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул.Володимирської", - закликав він.