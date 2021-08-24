У центрі Києва облили зеленкою п'ятого президента Порошенко

У Києві після Маршу захисників України облили зеленкою п'ятого президента Петра Порошенка . Це видно на відео, опублікованому виданням Київ оперативний.

На записі Порошенко в масці підходить до машини поліції, на його обличчі помітні зелені сліди. Після цього Порошенко сідає в автомобіль поліції і разом з правоохоронцями залишає місце події. У Нацполіціі Українській правді повідомили, що підозрюваного затримали.

Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Марш захисників України пройшов після офіційного військового параду . У ньому взяли участі ветерани російсько-української війни, волонтери та родичі загиблих військовослужбовців.