У центрі Києва обстріляно автомобіль - загинула дитина

На перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської невідомі обстріляли чорний Range Rover. Стріляли на ходу з іншої машини. Злочинці зникли з місця події, повідомляє "Інформатор". Загинула дитина, яка була в іномарці. У Києві оголосили план "Сирена".

Водій Range Rover також постраждав. На його тілі була кров. Припускають, що це батько родини. Стать загиблої дитини ще невідома. "Правоохоронці оточили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Чи був це якийсь конфлікт або замах - поки невідомо. Слідство триває", - повідомляє портал.