У Туреччині стався потужний землетрус, частину Ізміра накрило цунамі

Сьогодні, 30 жовтня, в Туреччині - західній провінції Ізмір, стався потужний землетрус, в місті є серйозні руйнування. Даних про загиблих поки немає. Про це повідомляє Haberturk.

Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, а також регіонах Мармурового і Егейського морів.

Після основного землетрусу було зафіксовано афтершоки магнітудою 4,1, 4,2 і 4,8. За даними влади Ізміра, інформації про загиблих поки немає.

За попередньою інформацією, землетрус зруйнував десятки будинків в Ізмірі, під завалами можуть знаходитися люди. Також повідомляється, що після землетрусу на місцевих пляжах піднявся рівень води і місто накрило хвилею.

Також є повідомлення про перших потерпілих на грецькому острові Самос.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже висловив співчуття співгромадянам, які постраждали внаслідок землетрусу.

Відео миттєвого обвалу багатоповерхівки в Ізмірі

Інформаційне агентство AA Canlı з посиланням на турецьких правоохоронців повідомило, що сейсмічне явище зруйнувало щонайменше шість будівель в різних районах. На цей час рятувальники евакуюють жителів через тріщини в ряді будинків по всьому Ізміру.

За матеріалами Українські Новини, 5 Канал, MY.UA