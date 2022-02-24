У військову частину Сміли влучили два снаряди

В районі мікрорайону Загребля в місті Сміла у військову частину влучили два снаряди. Про це повідомив міський голова Сергій Ананко у своїй прямій странсляції.

Обстріл ворожого війська стався о 7.20 ранку. На щастя, жертв немає.

Також він поінформував, що в місті є запас ліків, з підприємцями укладені соціальні угоди по харчуванню. Діти навчаються дистанційно.

Місто Сміла потрапляє в 20-кілометрову зону від військових складів у селі Дубіївка, проте наразі наказів про евакуацію не надходило.

– Проте ми, шановні мешканці, повинні бути готові до повної евакуації. Бо 22 кілометри йде ураження від снарядів, – сказав Ананко, зауваживши, що Чигирин і Кам’янка готові прийняти жителів Сміли.

Відзначимо, через влучення снаряду в центральну частину міста Умань, в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

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