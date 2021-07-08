У Вінниці в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго" викрили найбільшу криптоферму в Україні

У Вінниці припинили діяльність підпільної криптоферми, зловмисники майнили криптовалюту в одному із колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, мешканці Києва та Вінниці створили незаконний бізнес в одному із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго", що знаходиться на проммайданчику товариства.

Відомо, що зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж обленерго, а щоб приховати свою діяльність, використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За попередніми підрахунками, щомісячна сума збитків криптоферми може становити від 5 до 7 млн грн, а незаконний відбір електроенергії міг залишити без електрики цілі квартали міста.

Як зазначається, за фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу.

Під час обшуків на криптофермі й у місцях проживання фігурантів справи було вилучено: 3800 ігрових приставок; понад 500 відеокарт; 50 процесорів; чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії; блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, також перевіряється причетність посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".