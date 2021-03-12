У Вінниці запроваджують COVID-карантин червоної зони

У Вінниці через стрімке поширення коронавірусу влада вирішила ввести обмеження червоної карантинної зони. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Відзавтра, 13 березня, в області заборонено проведення будь-яких масових заходів, а також робота спортивних установ і закладів культури.

Фото: vmr.gov.ua

Фото: vmr.gov.ua Станом на 12 березня, в помаранчевій зоні знаходяться дев'ять областей та Київ, у червоній - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Сьогодні мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що в міських лікарнях зайняті всі реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус, медики падають з ніг через зростання навантаження. Зайнято 709 ліжко-місць із 805.