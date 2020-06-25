У Варшаві автобус з пасажирами впав з мосту, загинула одна людина

У Варшаві в результаті падіння автобуса з мосту загинули щонайменше дві людини, двоє десятків постраждали.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на польські ЗМІ.

Двосекційний автобус маршруту 186 впав з мосту Грота-Ровецького. В транспортному засобі їхали близько 30 осіб, повідомляють пожежники.

В результаті аварії автобус розламався навпіл в місці з'єднання "гармошкою". Його перша частина - разом з пасажирами - впала з висоти близько п'яти метрів, друга частина залишилася висіти на поручнях.

На місце були направлені надзвичайні служби. Причини аварії поки невідомі.

Канал TVN24 з посиланням на інформацію мерії повідомляє про одного загиблого. Інші ЗМІ наводять дані про щонайменше дві жертви. Також повідомляється про щонайменше 20 постраждалих. Попередньо мова йде про кількох людей у важкому стані.

Видання Wiadomosci.gazeta.pl уточнило, що загинула одна людина, ще п'ятеро госпіталізовані у важкому стані. Всього постраждало 17 осіб.