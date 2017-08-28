У входа в Босфор раскололось судно, контрабандой возившее сырье на "Крымский Титан"

Турецкий сухогруз, возивший сырье на завод "Титан" в оккупированном Крыму, разломился пополам у входа в Босфор.

Об этом сообщает BSNews.

"Мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews сообщает, что в ночь с 26 на 27 августа 2017 года у входа в пролив Босфор разломился пополам сухогруз Leonardo, неоднократно перевозивший ильменит для завода "Титан" в оккупированном Крыму через керченский порт Камыш-Бурун", - отмечается в сообщении.

Судно шло в балласте (без груза) из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла - после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья - доставлена туда турецкими спасателями на буксире.

Старый 42-летний сухогруз советской постройки в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года - фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016 - крымского черного списка "Майдана иностранных дел".

Заходом в порты оккупированного и аннексированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, напоминает "Майдан иностранных дел".