У Яроша сообщили детали стрельбы его охранника под Днепром

Задержанный из-за стрельбы в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) член партии "ДІЯ", личный охранник Дмитрия Яроша Роман Малисевич не был участником конфликта.

Об этом сообщил помощник народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винар в комментарии ресурсу "Обозреватель".

По его словам, основным фигурантом конфликта является второй задержанный Михаил Навроцкий. Малисевича, по информации Винара, не было в машине такси. Он вышел из дома и попал под горячую руку толпы. "Возможно, мы даже будем подавать встречный иск, потому что его в машине не было", - добавил Винар.

Также он сообщил, что задержанный Навроцкий принадлежит к охране Яроша и является бойцом "Украинской добровольческой армии".

"Накануне они были на дне рождения. Он - заслуженный человек, геройски воевал, но за то, что он сделал - будет отвечать согласно действующему законодательству", - рассказал помощник Яроша.

Винар отметил, что пострадавшему таксисту оказывают максимальную помощь.