У Запорізькій області на трасі чоловік обстрілював машини

У Запорізькій області в ніч на неділю, 12 серпня, на автодорозі Кирилівка- Мелітополь у районі села Шелюги чоловік обстріляв з мисливської рушниці авто, які проїжджали повз.

У підсумку були поранені жінка 1977 року народження та дівчинка 2007 року народження, повідомляє поліція області.

27-річного чоловіка затримали. Поліцейські встановили, що гладкоствольну мисливську рушницю він викрав з гаража односельчанина. Рушниця вилучена та направлена на дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Постраждалим надана медична допомога. Зараз їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що на території одного з гаражних кооперативів в Нікополі Дніпропетровської області поліцейські виявили великий арсенал зброї, деталей до неї і боєприпасів.