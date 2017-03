У здания парламента Великобритании произошла стрельба, есть раненые

Предполагаемый нападавший был застрелен.

Возле Вестминстерского моста и парламента Великобритании в Лондоне произошла стрельба. Два человека погибли, десятки получили ранения.

Предполагаемый нападавший был застрелен в здании парламента сотрудниками полиции. Работа парламента приостановлена, передает Reuters

.LATEST: At least a dozen injured people on Westminster Bridge near UK parliament: Reuters photographer - Reuters Top News (@Reuters) 22 березня 2017 р.

Также сообщается, что перед стрельбой был слышен звук взрыва.

Стоит отметить, что в настоящее время работа парламента приостановлена, здание оцепила полиция, а над местом происшествия кружит полицейский вертолет.

MIGnews.com.ua, Зеркало недели. Украина