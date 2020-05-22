У Житомирській області орендар озера застрелив сімох осіб із рушниці

У Попільнянському районі Житомирської області місцевий орендар озера з мисливської рушниці застрелив сімох людей.

Про це повідомляється на сайті поліції області.

"Сьогодні, орієнтовно о 1:00, у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими зробив низку пострілів із мисливської рушниці, унаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали семеро людей", - йдеться в повідомленні.

Обставини події з'ясовують. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Стрільця затримали, зброю в нього вилучили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що загиблі приїхали на озеро на риболовлю.

"На березі ставка відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не раз половити риби. Усього за даними слідства їх було 9 осіб, включно з орендарем ставка, громадянином 3. 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв шестеро лягли спати у сарайчику. Двоє продовжували вживати спиртні напої з орендарем ставка. Приблизно о 1 годині ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів зі своєї гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ". Спочатку він убив двох, що були поруч із ним. Потім почав розстрілювати шістьох, які спали. Усього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти до лісу, вийти в село і викликати поліцію", - написав Геращенко у фейсбуці.

Він також повідомив, що затриманого направлять на судовопсихіатричну експертизу.

Геращенко також показав фото місця події, зроблене з поліцейського квадрокоптера.

Нагадаємо, раніше Нацполіція заявила про скорочення кількості умисних вбивств під час карантину.

