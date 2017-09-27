У ЗСУ заявляють, що в Калинівці влаштували теракт з допомогою безпілотника

Прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра написав у Facebook, що "це точно диверсія. У зв'язку з цим, через наші розвідувальні дані, ще з 25 числа в Вінницькій області під виглядом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп", - заявив він.

"Так, це діло не однієї людини. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі - і були затримані. Основна маса, але не всі. Тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій", - повідомив Місюра.

"Постові доповіли про звук у небі, потім почалися підриви снарядів, які стояли на вулиці. Це підтверджено - працював безпілотник, і це терористичний акт", - додав він.

Місюра переконаний: "Терористичний акт і порушення нашої обороноздатності".

Місюра наголосив, що у Калинівці "основна маса потрібних нам снарядів знаходиться в підземних бункерах".

"Вони не постраждали (є інформація про 1 пошкоджений бункер, але це не точно), і значить всі ті боєприпаси також не постраждали", - заявив він.

За його словами, вибухали танкові снаряди й 120 мм міни, розміщені на вулиці. "Горить лише 10% від території арсеналу, і то в місцях, де ці боєприпаси відсутні", - додав Місюра.

Він також зазначив: "Є цифри про виділені гроші на конкретно цей склад в Калинівці. В 2015 році уло виділено 600 000 гривень. В 2016 році 2 млн, в 2017 році 6 млн, а уже після Балаклеї знайшлось ще +19 млн гривень, але їх з бюджету ніхто поки не отримав".

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.