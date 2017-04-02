Убийство адвоката в Ровенской области: в полиции сообщили подробности

В убийстве адвоката Виты Шаблий в Ровенской области подозревается сын ее мужа, Вячеслава Чайки. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Сергей Волков, сообщает местное издание "Рівне вечірнє".

Как отмечается, сейчас правоохранители разыскивают сына раненого вчера Вячеслава Чайки, который, скорее всего, и стрелял в своего отца и адвоката Шаблий, которая погибла.

Кроме того, в полиции сообщили, что убийца стрелял в Шаблий вблизи, женщина была ранена в шею и грудь, у Чайки боковые ранения грудной клетки и живота, пуля задела диафрагму.

Сообщается, что в доме, где произошло убийство, Чайка когда-то жил со своей первой женой, сейчас там никто не живет, Чайка только наведывался к нему, чтобы поддерживать хозяйство.

Издание сообщает, что подозреваемый 29-летний Игорь Чайка, сын Вячеслава Чайки, является прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Тернопольской области. Мужчина женат, имеет сына и живет в Тернополе.