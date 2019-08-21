Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика



Информация об убийстве матери и дочери в Броварах, пропавших несколько дней назад, оказалась инсценировкой.

СБУ во время спецоперации в Киевской области предотвратила заказное убийство двух женщин в Броварах, а также задержала организаторов и исполнителей, которые планировали преступление.

Правоохранители узнали, что броварской бизнесмен - владелец промышленно- строительной компании - через посредника подыскивает исполнителя для убийства бывшей жены и ее дочери.

Причина таких преступных намерений - судебные споры из-за дележа имущества после развода, в частности доли в бизнесе и частного самолета.

Заказчик со своей третьей женой предлагал исполнителю $50 тыс.

Оперативники СБУ вывели посредника на условного киллера, а потом имитировали убийство, предоставили заказчику постановочные фото, а также обнародовали информацию об исчезновении женщин.

Во время спецоперации дома задержали организатора и его жену, а на одной из улиц Броваров - посредника и его жену, с которой он был в сговоре.

Готовится подозрение и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто производство по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ - Умышленное убийство.

Ранее в ГПУ сообщили, что 53-летнюю Надежду Головач и ее 31-летнюю дочь Юлию Зайковскую, пропавших в Броварах несколько дней назад, убили по заказу.