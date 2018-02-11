Убийство мужчины на остановке в Киеве: Матиос сообщил резонансные детали

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал подробности жуткого убийства на остановке в Киеве. Выяснилось, что это сделал военный, который недавно вернулся из зоны АТО. Мужчина нуждается в психологической помощи.

Накануне сайт "24" сообщал, что в Днепровском районе Киева во время ожидания маршрутки между двумя мужчинами началась толкотня, поскольку один из них хотел пройти без очереди, а другой сделал ему замечание. В итоге первый достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook, нападающим оказался 27-летний младший лейтенант, который нуждается в психологической помощи.

Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: 10 февраля в столице около 13:00 возле станции метро "Черниговская" на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 года, контрактник воинской части с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножом в область сердца убил гражданина Ю. (1983 год рождения). Офицер задержан, объявлено подозрение об умышленном убийстве, - отметил он.

По его словам, офицер совсем недавно вернулся из АТО.

"Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание. Это последствия войны, к которым государство слепо", - добавил Матиос.

По информации пресс-службы патрульной полиции Украины, нападавшего задержали по горячим следам.

"Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции возле станции метро "Черниговская". Это человек в черной куртке с желтыми вставками. На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. стражи порядка мужчину остановили. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что с собой нож, и признался - это он совершил нападение на мужчину", - рассказали правоохранители.

По факту инцидента продолжаются следственные действия.