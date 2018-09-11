Учительница, на которую напал киевский школьник, находится в тяжелом состоянии

Появились данные о состоянии учительницы, на которую напал школьник в Киеве. Как сообщает ТСН, преподаватель сейчас находится в тяжелом состоянии.

По информации, у женщины тяжелая травма головы и пробитые легкие. Школьник вначале ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину. На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напавший ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии. Мать ученика комментариев не дает.

С классом, на уроке которого произошел этот инцидент, работает психолог.

Как ранее писал Vgorode, в Киеве ученик 8 класса нанес 8 колотых ран учительнице информатики за то, что она поставила ему "прочерк". Инцидент произошел в специализированной школе No94.

Vgorode.ua

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