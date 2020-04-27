Україна наполягає на поверненні Іраном "чорних скриньок" літака МАУ та компенсаціях

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом підкреслив, що наполягає на доставці в Україну "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ та виплаті компенсацій.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глава МЗС окремо підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку. Він також нагадав, що ряд осіб вже були затримані у ході розслідування.

Заріф запевнив Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з'ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності.

Кулеба зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з'ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи.

Співрозмовники також обговорили пандемію COVID-19 та зусилля двох країн задля протидії поширенню вірусу.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року. Всі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них були громадяни семи країн, зокрема, 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

На початку квітня іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Водночас офіційні особи Ірану спростувати заяву цього депутата і порушили проти нього кримінальну справу за статтями "розповсюдження неправдивої інформації" і "підбурювання громадської свідомості".

