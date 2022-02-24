Українські військові відбили острів Зміїний

Збройні сили України відбили острів Зміїний від російських окупантів. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

Також українські захисники звільнили від армії ворога міста Щастя, Маріуполь та відбили наступ російських сил на Чернігівську область. Наразі ці території перебувають під повним контролем ЗСУ.

За даними Генерального штабу, наразі важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

Нагадаємо, українські захисники відбили місто Щастя в Луганській області, збили 6 ворожих літаків Росії та 2 вертольоти противника. Крім того, вдалося підбити 5 ворожих танків. Згодом у ЗСУ повідомили про знищення ще чотирьох танків РФ.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин з Росією. За його словами, країни опинилися по різні сторони світової історії після того, як РФ підло напала на Україну зранку 24 лютого.

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