Українців у Хорватії просять слідкувати за повідомленнями від влади через землетрус

У Хорватії можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства України в Хорватії.

"У зв'язку з потужними землетрусами, які відбулися 28-29 грудня 2020 р. у Хорватії та збереженням ймовірності подальших поштовхів, Посольство рекомендує громадянам України уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. Будьте обережні. Стежте за новинами. Намагайтеся не панікувати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі повторного поштовху потрібно уникати перебування біля лінії електропередач і телефонувати за номером +385916051010.

Землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано у вівторок на території Хорватії.