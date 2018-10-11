Украина привлечет международных экспертов к расследованию взрывов возле Ични

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина привлечет международных партнеров к расследованию взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.

Об этом она сообщила журналистам на брифинге в рамках конференции "20 лет программы Международной организации по миграции по противодействию торговли людьми: достижения и путь вперед" сегодня в Киеве.

Луценко напомнила, что основной версией пожара является диверсионная операция. По ее словам, основная работа в рамках расследования будет направлена на "выявление диверсионных групп, фамилий иностранных граждан".

Ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

В результате с прилегающих территорий были эвакуированы более 12 тысяч 500 человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщает УНИАН.