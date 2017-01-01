Украинка рассказала о своем спасении от стрелка в Стамбуле

Во время теракта в ночном клубе Стамбула там находилась украинка Наталья Вольнова, которой чудом удалось спастись. Она поделилась своими впечатлениями от пережитого. К слову, видео стрельбы появилось в сети.

Вольнова описала переживания в соцсети, новость сообщает "Пресса Украины".

Вольнова отмечала Новый год в Стамбуле, посетила вечеринку и опубликовала видео, снятое за час до того, как в зал ворвался стрілок и убил 39 человек. Вольновой чудом удалось спастись.

Одному из изданий она рассказала, что в клубе находилась вместе с коллегами. Все они - работники турецкой нефтяной компании. Ради того, чтобы повеселиться на вечеринке, она нарочно прилетела из Украины. К разгар празднования послышались выстрелы и все присутствующие бросились вниз.

"Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела его (террориста - ред.) со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боялся", - вспоминает Наталья.

Во время стрельбы был убит один из коллег девушки. О том, как чудом спаслась, она рассказала, когда покинула отделение полиции, куда ее доставили с места происшествия.

"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из под стола одной из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также благодарю девушку Наталью (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра в отделение под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента", - написала Вольнова в соцсетях.

В сети опубликованы кадры, снятые в ночном клубе во время трагических событий. Камера зафиксировала мужчину, находящегося в помещении, где все разбито.

Напомним, в ночь на 1 января, за террористической атаки неизвестного погибли 35 человек, а еще 40 получили ранения. Произошло событие в Стамбуле в результате атаки вооруженного длинноствольным оружием, в ночном клубе Reиna.