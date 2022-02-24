«Укрзалізниця» здійснює евакуаційні рейси з найбільш небезпечних зараз регіонів країни

«Укрзалізниця» почала евакуацію мешканців міст поряд з лінією розмежування.

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська.

Донецька область: два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

Пасажирам радять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухати оголошення на вокзалах їхніх міст. Прибувати на посадку радять за 30 хвилин до відправлення.

Станом на 11:30 Із Донецької та Луганської областей евакуйовано 3100 українців. Готуються ще вагони.

Також повідомляється, що з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха - Південнодонбаська, персонал евакуйовано.

Нагадаємо, вранці 24 лютого, президент РФ Владімір Путін заявив, що він "ухвалив рішення щодо проведення спеціальної військової операції" в Україні. Близько 5-ї ранку Росія почала вторгнення в Україну, у багатьох великих містах пролунали вибухи. Є постраждалі та загиблі.

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