Умер член партии "Гражданская позиция", которого избили полицейские, сообщили в партии

Сегодня, 23 июня, остановилось сердце депутата партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, которого на днях избили полицейские в Винницкой области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook его однопартиец Сергей Гайструк, передает Час Пик.

Жизнь как миг ... Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого.

Трагедия, которая июньского вечера произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и за что не позволяло его мудрая совесть!

Преступник в полицейских погонах, и те, кто руководил такими негодяями, извергами - понесут суровое наказание!

Семье Александра - сочувствие и наша поддержка от друзей, однопартийцев ПП "Гражданская позиция", лично от Гриценко А.С.", - написал депутат.

Ранее сообщалось, что на Винничине полицейские избили однопартийца Анатолия Гриценко Александра Комарницкого, который якобы отказался быть понятым по делу об изъятии оружия.